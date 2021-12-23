Путин заявил, что подорожание угля — это хорошо

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал подорожание угля, на которое пожаловалась одна из журналисток. Она рассказала, что людям дорого обходится его закупка. При этом с запасами угля проблем нет.

— То, что уголь подорожал, — это хорошо. Просто надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями, — заявил глава государства.

Путин пообещал проверить информацию о возможных сбоях с проведением отопительного сезона в стране.

Фото: kremlin.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

Татьяна Демина