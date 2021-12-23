Путин: мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что власти страны должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще. Однако этот вопрос тесно связан с экстремизмом.

— Размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» не является свободой творчества, как и оскорбление пророка Мухаммеда, — обратил внимание Путин. По мнению главы государства, подобные действия нарушают свободу вероисповедания и оскорбляют чувства людей, которые исповедуют ислам.

По его словам, свобода должна быть внутри и должна проистекать из уважения к другим, кого касаются те или иные действия.

— Без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное, — считает Путин.

Фото: kremlin.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

