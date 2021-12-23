Путин прокомментировал российский закон о СМИ-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о российском законе о СМИ-иноагентах, обратил внимание, что их деятельность в стране не запрещается. Он считает, что закон РФ либеральнее, чем в других странах.

Кроме того, Путин обратил внимание, что закон об иноагентах придуман не Россией.

— У нас таких 74 организации из 200 тысяч зарегистрированных НКО, — указал глава государства.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

