В Татарстане по нацпроекту на ремонт дорог потратили более 12 млрд рублей за год

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтированы дороги на сумму 12,186 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Отремонтированы дороги трех крупных городских агломераций — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской с общей протяженностью более 2,5 тыс. км.

Из более чем 12 млрд рублей на ремонт дорог из регионального бюджета выделили 1,346 млрд рублей. На Казанскую агломерацию — 9,158 млрд рублей, на Набережночелнинскую — 1,151 млрд рублей, на Нижнекамскую — 531,7 млн.

Работы по нацпроекту на 2021 год выполнили в полном объеме. Отремонтированы 104,4 км региональных дорог, обновлены 79,1 км дорог Казанской агломерации.

Ключевые цели проекта заключаются в увеличении доли дорог регионального значения с 46,3% до 50% и дорог городских агломераций с 80,47% до 85%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств.

Маргарита Головатенко