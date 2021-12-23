Путин назвал основные вызовы, стоящие перед Россией
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал основные вызовы, стоящие перед страной. По его словам, основная задача стоит в сфере демографии. Из-за проблем в этой сфере России «не хватает рабочих рук».
Среди драйверов роста он назвал развитие инфраструктуры. По словам Путина, Россия предпринимает серьезные усилия в этом направлении.
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.ОбществоВласть
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