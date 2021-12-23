В Казани спрос на услуги по уборке снега за два года вырос на 158%

В столице Татарстана вырос спрос на услуги по уборке снега — таких объявлений в Казани стало больше на 158% за два года, согласно данным сервиса «Авито.Услуги».



С началом декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в Казани искать уборщиков снега стали чаще на 69%, по России спрос вырос на 61%.

Стоимость услуги зависит от времени и квадратных метров очищаемой площади. В объявлениях цена может быть указана в размере 100-150 рублей, но точную сумму лучше уточнять. Цена будет расти, если помимо уборки снега необходимо посыпать дорожки песком или реагентами, сбить сосульки с козырька подъезда или отколоть лед со ступенек. В Казани за такую уборку цена в среднем составляет 150 рублей.

Спрос на уборку снега спецтехникой в Казани за два года вырос на 165%. Вывоз снега в столице РТ обойдется в среднем в 1 тысячу рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В ночь на 23 декабря казанские улицы от снега очищали 58 дорожных рабочих и 299 единиц спецтехники.

Маргарита Головатенко