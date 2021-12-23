В Татарстане огласили приговор 21-летней учительнице, напавшей на бывшего возлюбленного

В Тукаевском районном суде Татарстана огласили приговор 21-летней учительнице, напавшей на своего бывшего возлюбленного. Ей назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В сентябре 2021 года в совхозе «Татарстан» Тукаевского района девушка, работающая учительницей в одной из школ Набережных Челнов, поссорилась со своим молодым человеком 17 лет, бросившим ее накануне. Во время выяснения отношений она брызнула ему в лицо из газового баллончика и после этого несколько раз ударила ножом. Потерпевшего госпитализировали.

Гособвинение запросило для подсудимой семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита предложила смягчить наказание и учесть искреннее раскаяние девушки.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что Верховный суд Татарстана отменил приговор хулиганам, избившим врача в трамвае в феврале 2021 года. Им был назначен условный срок. Дело будет пересматриваться.

Дарья Акимова