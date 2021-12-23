СК проверит публикацию Артемия Лебедева о мощах святых

Следственный комитет России проверит одну из публикаций дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе в своем телеграмме.

Пост в телеграмм-канале дизайнера был опубликован 17 декабря, в нем он в нецензурной форме отозвался о мощах святых, упомянув игумена Русской церкви Сергия Радонежского. Запись проверят на предмет оскорбления чувств верующих по статье 148 часть 1 УК РФ.

В августе 2020 года Лебедев заявил, что памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, является «ужаснейшем произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Председатель Волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным, а в сентябре адвокат Артемия сообщил, что ФСБ проверило его слова на экстремизм.

Максим Кокунин