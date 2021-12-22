В России задумались о механизме ответственности за ошибки искусственного интеллекта

«Нам необходимо законодательно обеспечить цифровой прорыв»

Вопросы утверждения Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта в законодательстве и механизм возмещения вреда от действий ИИ обсудили в Иннополисе на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал сделать любые решения искусственного интеллекта в отношении граждан прозрачными и оспариваемыми.



— Нам необходимо законодательно обеспечить цифровой прорыв, развитие технологий искусственного интеллекта, обеспечивать принятие всех необходимых законов, нормативно-правовых актов, чтобы эта тема не тормозилась, с другой стороны, ответить на главный вопрос, который существует у наших граждан, — это вопрос безопасности применения технологий и защиты персональных данных, — отметил Турчак.

Он привел в пример общественный транспорт, где пассажиров уведомляют о ведении видеосъемки.

— Аналогично при получении каких-либо услуг человек должен отчетливо понимать, что решение принимается с использованием технологий искусственного интеллекта, и он должен иметь возможность оспорить это решение с участием живого человека, — отметил вице-спикер Совета Федерации.



Андрей Турчак призвал сделать любые решения искусственного интеллекта в отношении граждан прозрачными и оспариваемыми

В том числе для этого совет рекомендовал к внедрению Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который был разработан по инициативе президента России Владимира Путина и принят ведущими российскими ИТ-компаниями в конце октября. Последние берут на себя обязательство ответственно относиться к влиянию систем ИИ на общество и признают, что главной ценностью при развитии искусственного интеллекта являются права и свободы человека.

— Предлагаем установить законодательный запрет на включение в состав технологий ИИ параметров, дискриминирующих граждан по каким-либо признакам, — заявил Турчак.



Совфед рекомендовал Минэкономразвития РФ также создать механизм предварительной оценки последствий внедрения технологий ИИ в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина. Для регулирования совет предложил принять дорожную карту:

— В сфере искусственного интеллекта немало вопросов, требующих законодательного решения. В частности, следует четко определить юридическое содержание самого термина «искусственный интеллект». Предусмотреть защиту авторских прав, — указал Турчак.

Для регулирования совет предложил принять дорожную карту

Еще совет призвал разработать механизм возмещения ущерба от использования ИИ. Речь идет в том числе о страховании ущерба. Соответствующие рекомендации были направлены в адрес Министерства экономического развития РФ и Центробанка.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации, необходимо четко понимать, кто будет нести ответственность за ошибки искусственного интеллекта.

С помощью ИИ хотят снизить административную нагрузку на педагогов

Вопрос применения ИИ тоже поднимался. Соответствующие технологии предложили внедрять в работу голосовых помощников, которые помогают получить нужную информацию, не прибегая к услугам оператора. Сейчас они применяются в коммерческих организациях и вполне могут использоваться в сфере ЖКХ и других организациях.

На основе технологий искусственного интеллекта хотят создать и магазины без продавцов. Совет рекомендовал Минпромторгу и Минэкономразвития также проработать требования к автоматизированному процессу торговли, планировке помещений, оборудованию, хранению и реализации товаров.

ИИ, по мнению совета, может пригодиться и для внедрения в цифровые образовательные сервисы. Это рекомендовано в том числе для снижения излишней административной нагрузки на педагогических работников. Очное образование никуда не девается и остается в приоритете, а технологии могут применяться в ситуациях, когда проводить занятия офлайн невозможно.

Темами заседания совета в следующем году станут: подготовка кадров для работы в условиях цифровой трансформации и цифровизация представительных органов власти

Наконец, искусственный интеллект предложили использовать для составления бюджетных показателей и прогнозов развития России. Предложения были направлены Минфину и Минэкономразвития РФ.



«Дефицит кадров колоссальный»

Темами заседания Совета по развитию цифровой экономики в следующем году станут: подготовка и переподготовка кадров для работы в условиях цифровой трансформации и освобождающихся кадров после внедрения цифровых технологий, цифровая трансформация агропромышленного комплекса и цифровизация представительных органов власти — внедрение проекта «Цифровой парламент», в том числе и в регионах.

— Дефицит кадров колоссальный, задача удержания кадров во всех выступлениях, которые сегодня уже прозвучали, была озвучена. Министр цифрового развития эту позицию разделяет. Поэтому давайте отдельно на эту тему соберемся, поговорим и найдем решение, — предложил Турчак.

Дарья Пинегина, Элеонора Рылова, фото tatarstan.ru