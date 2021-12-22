В Татарстане уровень безработицы составил 0,57%

На 22 декабря 2021 года в Татарстане официально зарегистрировано 11 507 безработных граждан. Это на 414 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики составляет примерно 0,19 человека на одну вакансию. Уровень регистрируемой безработицы в РТ составляет 0,57% от численности рабочей силы.

Жителям Татарстана предлагается 59 290 вакансий. За неделю работодатели предложили 1877 вакантных рабочих мест.

Отмечается, что среди новых безработных 415 человек раньше работали и уволились, 13 лишились места в связи с ликвидацией организации или сокращением численности и штата работников.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах уровень безработицы составляет 0,41%. На учете состоит 1 157 человек. С начала 2021 года в кадровый центр обратились 11 107 жителей, трудоустроились 8 953 человека.

Дарья Акимова