На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» строительно-монтажные работы завершены на 99%

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехима»

Подходят к завершению строительно-монтажные работы на ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт, в активной фазе — пусконаладка основного и вспомогательного оборудования. В январе следующего года планируется выйти на номинальную мощность станции.



Ранее специалистами были произведены первые розжиги первой и второй газовых турбин с последующей синхронизацией с сетью, а также первая подача пара в паровую турбину. В период пусконаладочных работ электрическая энергия для нужд предприятия вырабатывается в объеме 60 МВт. Ввод в эксплуатацию станции намечен на первую половину 2022 года.



Запуск ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» покроет текущую потребность компании в электроэнергии, с заделом на перспективу, а также позволит утилизировать продукты переработки попутных нефтяных газов, которые ранее шли на факел.

Бережное отношение к окружающей среде и ресурсам — часть стратегии в области устойчивого развития «Нижнекамскнефтехима», входящего в объединенную компанию СИБУР. Только за последние 20 лет, начиная с 2000 по 2020 годы, на НКНХ было внедрено более 1400 энергосберегающих мероприятий, сэкономлено 397 млн кВт/ч. электрической и 6 млн 473 тыс. Гкал тепловой энергии. С 2021 года вступила в действие пятая по счету программа энергосбережения, срок реализации которой рассчитан до 2025 года.