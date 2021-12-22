На ремонт здания кабмина Татарстана направят почти 40 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани планируют отремонтировать здание кабинета министров Татарстана на площади Свободы. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить более 39,8 миллиона рублей.

В здании кабмина РТ планируется обновить полы и стены. На ремонт напольного покрытия кабинетов направят большую часть средств — свыше 26 миллионов. Почти в 1,2 миллиона обойдется обновление полов в зале совещаний на девятом этаже. На ремонт стен в здании потребуется более 5,8 миллиона рублей.

Ремонт необходимо завершить до 10 июня 2022 года, следует из документации на портале госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году свыше 118 млн рублей потратили на ремонт входной группы здания кабинета министров Татарстана. Из них 71 миллион потратили на ремонт покрытия из гранита.



Татьяна Демина