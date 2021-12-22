На ремонт здания кабмина Татарстана направят почти 40 миллионов рублей
В Казани планируют отремонтировать здание кабинета министров Татарстана на площади Свободы. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить более 39,8 миллиона рублей.
В здании кабмина РТ планируется обновить полы и стены. На ремонт напольного покрытия кабинетов направят большую часть средств — свыше 26 миллионов. Почти в 1,2 миллиона обойдется обновление полов в зале совещаний на девятом этаже. На ремонт стен в здании потребуется более 5,8 миллиона рублей.
Ремонт необходимо завершить до 10 июня 2022 года, следует из документации на портале госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.
В этом году свыше 118 млн рублей потратили на ремонт входной группы здания кабинета министров Татарстана. Из них 71 миллион потратили на ремонт покрытия из гранита.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым