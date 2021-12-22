Татарстан вошел в пятерку популярных у китайских туристов регионов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России, наиболее популярных у туристов из Китая в 2020—2021 годах, сообщает АТОР.



По совокупности оценок лидерами стали Санкт-Петербург, Москва и Приморский край. За ними после Татарстана в рейтинге заняли места Свердловская, Новосибирская, Иркутская области, Хабаровский край, Бурятия и Владимирская область.

По количестве запросов в поисковой системе Baidu у туристов лидирует Иркутская область — за сутки количество запросов достигает двух тысяч. Второе место — у Москвы, третье — у Санкт-Петербурга.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рейтинг впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме и носит название China Friendly. Всего в рейтинге приняли участие 19 российских регионов.

Маргарита Головатенко