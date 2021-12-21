Казанцы поделились планами по трате новогодней премии

Фото: Максим Платонов (архив)

Чуть больше половины жителей Казани (54%) получат премию к Новому году. В основном ее собираются потратить на подарки и ипотеку или отложить на накопления. Таковы результаты исследования, проведенного «Райффайзенбанком».

76% опрошенных получат к празднику премию в размере 50 тысяч рублей, 19% — до 100 тысяч, 3% — от 300 тысяч. 7%, работающих в сфере машиностроения, автопроме и производстве товаров, рассчитывают на премию до 500 тысяч рублей.

37% планируют купить на нее подарки родным и близким, 33% с помощью нее погасить кредиты и ипотеку, 28% положат сумму на депозит или вклад, 24% купят новую одежду или спортивные товары. Также 13% респондентов вложат ее в ремонт, а 12% на эти деньги поедут отдыхать.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно россияне тоже сообщили о своих планах по трате премий к Новому году. Большинство хочет с ее помощью расплатиться с кредитами и долгами.

Дарья Акимова