В Высокогорском районе Татарстана открыли новую поликлинику — видео

Фото: скриншот видео

В Высокогорском районе Татарстане открылась новая поликлиника, которую местные жители ждали еще с 2016 года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В медучреждении находятся кабинеты с современным оборудованием, женская консультация, стоматология, эндоскопическое и рентгенодиагностическое отделения. Кроме того, появилась и МРТ. Ранее местным жителям для процедуры приходилось ездить в Казань.

В поликлинике будут обслуживать 50 тысяч жителей района. Новая поликлиника начнет работать еще до Нового года. А в старом здании расположится детская поликлиника.

В прошлом месяце в кабмине Татарстана анонсировали создание акционерного общества «Детская стоматологическая поликлиника №9 на Сабане». Медучреждение расположится в Казани по улице Сабан, 1.

Диана Жиленкова