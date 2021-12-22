В Набережных Челнах появился новогодний экскурсионный трамвай

В Набережных Челнах запустили новогодний экскурсионный трамвай, первыми пассажирами которого стали ученики четвертого класса школы №39. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Гостей встретил не только празднично оформленный салон, но и Дед Мороз со Снегурочкой, которая, к слову, еще и водитель трамвая. Пассажиры приняли участие в викторине, а также разгадывали загадки по мотивам сказок и узнали больше об истории города.

Фото: nabchelny.ru

Поездки будут организовываться до 13 января 2022 года. Записаться на подробную экскурсию можно по телефонам 70-33-31, 71-39-81.

Недавно в казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Каждый вагон украсили мишурой, новогодними шарами, гирляндами и снежинками.

Диана Жиленкова