В казанском метро появился новогодний поезд

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Каждый вагон поезда украсили мишурой, новогодними шарами, гирляндами и снежинками. Основными символами новогоднего оформления стали снегири и еловые ветки с игрушками.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В предприятии отметили, что к новогоднему украшению присоединились трамвайное и троллейбусное депо. Ежегодно водители и кондукторы стараются создать для пассажиров атмосферу праздника.

К слову, новогодний поезд в метро уже не остался без внимания горожан. Фотографиями украшенных вагонов уже поделились пользователи социальных сетей.

Также в Казани в преддверии праздников устанавливают новогодние иллюминации.

Диана Жиленкова