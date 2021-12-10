В казанском метро появился новогодний поезд
В казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».
Каждый вагон поезда украсили мишурой, новогодними шарами, гирляндами и снежинками. Основными символами новогоднего оформления стали снегири и еловые ветки с игрушками.
В предприятии отметили, что к новогоднему украшению присоединились трамвайное и троллейбусное депо. Ежегодно водители и кондукторы стараются создать для пассажиров атмосферу праздника.
К слову, новогодний поезд в метро уже не остался без внимания горожан. Фотографиями украшенных вагонов уже поделились пользователи социальных сетей.
Также в Казани в преддверии праздников устанавливают новогодние иллюминации.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым