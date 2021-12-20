Архитекторы показали, каким будет парк «Спортивный» в Казани

Казанцам представили эскизы парка «Спортивный». Они опубликованы в Instagram программы развития общественных пространств Татарстана.

Парк расположится на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы. Здесь планируется высадить сосны, березы, тополя, декоративные ивы, клены, многолетние цветы и злаки, много кустарников.

Вдоль дамбы проложат пешеходный и велобеговой маршруты протяженностью 5 км, обустроят зоны для занятий уличными видами спорта. Устройства парка стартует уже в следующем году.



Экскурсия по территории будущего парка «Спортивный» проходила в минувшее воскресенье. Он один из 12 новых общественных пространств, вошедших в Стратегию развития Казанки.



Татьяна Леухина