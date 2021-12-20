В Татарстане за сутки зафиксировали 99 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 99 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 41 667 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 72 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 34 749 человек.

Умерли за весь период 1 377 заболевших, в том числе пятеро за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зафиксировали 94 зараженных коронавирусом.

Маргарита Головатенко