Бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в государственной измене
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса. Об этом сообщил руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов.
Подозрение подписал заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Политик находится за рубежом, он получит уведомление, когда вернется, передает телеканал «НАШ».
— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014—2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение, — сказал Турчинов.
В 2019 году глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства. Однако, по данным Генпрокуратуры страны, он был свидетелем во всех делах.
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