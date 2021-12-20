В Татарстане рассчитывают на приток туристов в будущем году

Фото: Госкомитет РТ по туризму

Сегодня в Казани наградили победителей республиканского конкурса «Лидер туризма», организованного Госкомитетом Татарстана по туризму. Перед церемонией награждения глава ведомства Сергей Иванов оценил предварительные результаты отрасли по 2021 году и озвучил прогнозы на 2022:

— В этом году был очень хороший летний сезон, теплый, туристы активно приезжали. Итоговые данные будут к концу января. Ждем следующий год, что будет меньшее влияние пандемии, люди будут активнее путешествовать, появятся иностранные туристы, поэтому на 2022 год у нас очень хорошие прогнозы. В этом сезоне в любом случае пандемия влияла, в стране было увеличение заболеваний, вводились дополнительные ограничения. Безусловно, все это влияло на туристический поток, но в общем и целом, если сравнивать с 2020 годом, мы можем говорить, что 2021-й был достаточно успешным.

Церемония награждения состоялась в культурном центре «Сайдаш», среди участников туроператоры, отельеры, рестораторы, представители туристской отрасли и СМИ.



Цель конкурса — выявить лучших участников и направления туристского рынка, объединение и стимулирование усилий туристского бизнеса по созданию в республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего значительный вклад в развитие экономики региона. Победителей отметили в 11 номинациях: «Предприятие размещения», «Лучший туроператор РТ», «Лучший экскурсовод 2021 года», «Лучший санаторий», «Персона года» и другие.

— Сегодня мы награждаем тех, кто добился наибольших результатов в отрасли туризма в 2021 году. Это и новые открывшиеся предприятия, и новые реализованные проекты. Отмечаем за личный вклад и вклад в организацию и развитие туризма, — сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.