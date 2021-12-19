В Казани мужчина скончался, провалившись в люк с жидким битумом

Фото: МЧС по РТ

В Казани мужчина провалился в люк рядом с первым корпусом дома 6 по ул. Клары Цеткин, сообщает МЧС по РТ.



Сообщение о происшествии поступило в службу в 16.14 — мужчина кричал и просил о помощи. Пожарные ПСЧ-4 прибыли на место в 16.24 и с помощью лестницы-палки извлекли мужчину на поверхность, после чего передали медикам.

Мужчине оказали первую помощь в карете скорой помощи. Его пытались реанимировать несколько раз, но не смогли спасти.

Фото: МЧС по РТ

Выяснилось, что мужчина провалился в люк подземного битумного резервуара размерами 6х6 м на пятиметровую глубину. На дне резервуара находился жидкий битум, глубина которого составляла два метра.

Маргарита Головатенко