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В Казани мужчина скончался, провалившись в люк с жидким битумом

20:07, 19.12.2021 3
В Казани мужчина скончался, провалившись в люк с жидким битумом
Фото: МЧС по РТ

В Казани мужчина провалился в люк рядом с первым корпусом дома 6 по ул. Клары Цеткин, сообщает МЧС по РТ.

Сообщение о происшествии поступило в службу в 16.14 — мужчина кричал и просил о помощи. Пожарные ПСЧ-4 прибыли на место в 16.24 и с помощью лестницы-палки извлекли мужчину на поверхность, после чего передали медикам.

Мужчине оказали первую помощь в карете скорой помощи. Его пытались реанимировать несколько раз, но не смогли спасти.

Фото: МЧС по РТ

Выяснилось, что мужчина провалился в люк подземного битумного резервуара размерами 6х6 м на пятиметровую глубину. На дне резервуара находился жидкий битум, глубина которого составляла два метра.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    А что это за битумный резервуар в городе?
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  • Анонимно 19 дек
    Битум не может долго оставаться жидким на таком холоде. Скорее всего этот резервуар связан с котельной бывшего завода Серп и Молот, и там не битум а, например, какой нибудь мазут, на котором она работает.

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  • Анонимно 20 дек
    Как может находится опасный производственный объект (а именно так можно назвать емкость с битумом) на территории двор жилого дома?
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