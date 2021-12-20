В Казани новогодние подарки в образовательных учреждениях получат 155 тысяч детей

Перед каникулами в учреждениях образования новогодние подарки получат более 155 тысяч детей, сообщили в мэрии города.



К ним относятся посещающие детсады малыши, учащиеся начальных классов и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В Казани планируется проведение 160 новогодних мероприятий на открытом воздухе, еще порядка 400 — в учреждениях культуры. Во всех районах города будут работать елочные городки: праздничные открытия пройдут в жилых массивах, поселках и дворах.

Фото: realnoevremya.ru

В мэрии Казани анонсировали 87 бесплатных новогодних мероприятий до 15 января.

В Кировском районе Казани в субботу, 18 декабря, открылся первый елочный городок. Елки в городе будут открываться до 27 декабря. Расписание открытия новогодних елок города доступно по ссылке.

Маргарита Головатенко