Администрация Кировского и Московского районов опубликовала расписание открытия елок
В Кировском и Московском районах Казани с 18 по 27 декабря будут открываться елки. Об этом сообщается в telegram-канале администрации районов.
- 18 декабря в 15:00 елочный городок откроется на территории ЖК «Салават купере» по адресу: ул. Арсланова, 6а.
- 20 декабря в 17:00 новогодняя елка откроется в ЖК «Жилплощадка» по адресу: ул. Химиков, 15.
- В этот же день, в 17:00 праздник состоится в ЖМ «Залесный» по адресу: ул. Залесная, 5а и в ЖМ «Красная горка» по адресу: ул. Приволжская, 97а.
- 21 декабря в 17:00 новогоднее представление будет проходить в Адмиралтейской слободе в сквере «Сад рыбака».
- 22 декабря открытие елок состоится: в 17:00 — в сквере Васильченко, в 18:00 — в парке Урицкого.
- 23 декабря праздник пройдет: в парке Петрова в 16:00 и по адресам: ул. Авзаловой, 15 и ул. Рахимова, 29 в 17:00.
- 24 декабря елка откроется в ЖМ «Юдино» по адресу: ул. Ильича, 1. Начало в 17:00.
- 27 декабря праздник состоится в парке «Сосновая роща» в 17:00.
На этой неделе власти Челнов опубликовали график открытия елок в городе.
Татьяна ЛеухинаОбществоВластьИнфраструктураКультура Татарстан
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