Администрация Кировского и Московского районов опубликовала расписание открытия елок

В Кировском и Московском районах Казани с 18 по 27 декабря будут открываться елки. Об этом сообщается в telegram-канале администрации районов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18 декабря в 15:00 елочный городок откроется на территории ЖК «Салават купере» по адресу: ул. Арсланова, 6а.

20 декабря в 17:00 новогодняя елка откроется в ЖК «Жилплощадка» по адресу: ул. Химиков, 15.

В этот же день, в 17:00 праздник состоится в ЖМ «Залесный» по адресу: ул. Залесная, 5а и в ЖМ «Красная горка» по адресу: ул. Приволжская, 97а.

21 декабря в 17:00 новогоднее представление будет проходить в Адмиралтейской слободе в сквере «Сад рыбака».

22 декабря открытие елок состоится: в 17:00 — в сквере Васильченко, в 18:00 — в парке Урицкого.

23 декабря праздник пройдет: в парке Петрова в 16:00 и по адресам: ул. Авзаловой, 15 и ул. Рахимова, 29 в 17:00.

24 декабря елка откроется в ЖМ «Юдино» по адресу: ул. Ильича, 1. Начало в 17:00.

27 декабря праздник состоится в парке «Сосновая роща» в 17:00.

На этой неделе власти Челнов опубликовали график открытия елок в городе.

Татьяна Леухина