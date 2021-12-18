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В Кировском районе Казани открылся первый елочный городок

17:22, 18.12.2021
В Кировском районе Казани открылся первый елочный городок
Фото: Максим Платонов

В Кировском районе Казани в субботу, 18 декабря, открылся первый елочный городок, сообщила пресс-служба Кировского и Московского районов города.

Первый праздник состоялся в жилом комплексе «Салават купере». Елки в городе будут открываться до 27 декабря.

Следующая новогодняя елка в Казани откроется 20 декабря в 17.00 в ЖК «Жилплощадка» по адресу ул. Химиков, 15.

    Расписание открытия всех новогодних елок города — по ссылке.

    Маргарита Головатенко
    ОбществоКультура Татарстан

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