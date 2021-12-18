В Кировском районе Казани открылся первый елочный городок
В Кировском районе Казани в субботу, 18 декабря, открылся первый елочный городок, сообщила пресс-служба Кировского и Московского районов города.
Первый праздник состоялся в жилом комплексе «Салават купере». Елки в городе будут открываться до 27 декабря.
Следующая новогодняя елка в Казани откроется 20 декабря в 17.00 в ЖК «Жилплощадка» по адресу ул. Химиков, 15.
Расписание открытия всех новогодних елок города — по ссылке.
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