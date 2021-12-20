Новости общества

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Последнее китайское предупреждение»: на парковках Казани начнут блокировать колеса нарушителей

10:28, 20.12.2021 4
«Последнее китайское предупреждение»: на парковках Казани начнут блокировать колеса нарушителей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новые меры против автолюбителей, снимающих регистрационные номера на муниципальных парковках, озвучили сегодня в мэрии Казани. У нарушителей будут блокировать колеса: чтобы разблокировать машину, нужно будет позвонить на номер контакт-центра, который указан на блокировке.

Городские власти пообещали, что сотрудники будут подъезжать по звонку оперативно. Нововведение планировалось запустить сегодня, но мэр Казани Ильсур Метшин предложил сначала оповестить автовладельцев и начать «операцию» со среды, 22 декабря.

— Последнее китайское предупреждение — пару дней, чтобы проинформировать, в том числе с помощью СМИ. А со среды начнем без предупреждения. Правила для всех одинаковы. Мы должны уйти от дорожного хаоса, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Недавно сообщалось, что в Казани хотят ввести практику эвакуации автомобилей без номеров с муниципальных парковок по примеру Москвы. В столице таким образом удалось сократить количество подобных нарушений в десять раз.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    в целом согласен, но кто будет разбираться с номерами исполкомов которые сами штрафы не платят или ими не облагаются начать с номера 741
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    реально уже надоело из-за таких халявщиков тратить кучу времени на поиски места для парковки, никаких нервов не хватает. Особенно, когда еще торопишься...
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    сколько будет стоить снятие блокировки ?
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    5000.
    Рублей.
    Пока.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем