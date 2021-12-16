Пробки в четверг вечером в Казани достигли 8 баллов
В Казани в четверг пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы наблюдаются на улицах Технической, Тукая, Гвардейской, Вишневского, Ершова, Назарбаева, Павлюхина, Салимжанова, Тихомирнова, Лево-Булачной. Движение затруднено на проспекте Победы, Мамадышском тракте, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.
Пробки образовались на улице Краснококшайской, Васильченко, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Беломорской, Декабристов.
Вчера в столице Татарстана пробки также достигали 8 баллов.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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