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Пробки в четверг вечером в Казани достигли 8 баллов

17:34, 16.12.2021
Пробки в четверг вечером в Казани достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в четверг пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на улицах Технической, Тукая, Гвардейской, Вишневского, Ершова, Назарбаева, Павлюхина, Салимжанова, Тихомирнова, Лево-Булачной. Движение затруднено на проспекте Победы, Мамадышском тракте, на улице Академика Арбузова, на проспекте Ямашева.

Пробки образовались на улице Краснококшайской, Васильченко, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Беломорской, Декабристов.

Вчера в столице Татарстана пробки также достигали 8 баллов.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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