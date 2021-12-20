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Путин рассказал о предотвращении 32 терактов в России с начала года

06:27, 20.12.2021 1
Путин рассказал о предотвращении 32 терактов в России с начала года
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие 11 месяцев 2021 года в России предотвратили 32 теракта, сообщил президент России Владимир Путин на телеканале «Звезда» в обращении к сотрудникам органов безопасности страны.

По его словам, благодаря работе органов за этот период было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, передает RT.

За прошедшие 11 лет в России предотвратили более 200 терактов. Большинство таких преступлений пресекают на стадии подготовки, добавил президент.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что в 2021 году в России не допустили совершения ни одного теракта.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Спецслужбы способны предотвратить только те теракты,которые сами же и готовили. Правда в Казанской татарской школе они не стали предотвращать теракт.
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