Эксперты оценили последствия отключения от SWIFT для России

Отключение России от системы SWIFT не будет для нее болезненным, поскольку она готовится к такому сценарию давно, а для Запада такой шаг «может обернуться опасными последствиями», сообщает RT со ссылкой на материал издания The Economist.



Автор статьи считает, что у Москвы на случай отключения от всемирных межбанковских финансовых каналов связи подготовлен ряд мер, поскольку в России предполагали, что это может случиться, и готовились начиная с 2014 года.

В этом случае банки РФ и их зарубежные партнеры перейдут на другие средства коммуникации — телекс, телефон и электронную почту. Что касается транзакций — они «массово мигрируют на СПФС, российский аналог SWIFT».

Уточняется, что такое решение может «пошатнуть положение США в международной финансовой системе».



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Россию предлагается отключить от платежной системы SWIFT, в частности, в случае эскалации на Украине. Ограничительные меры должны будут включать расширение списка физлиц, у которых заморозят все активы в ЕС и запретят поездки.

Предполагается, что отключение от SWIFT повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.

В МИД утверждали, что пока нет угрозы отключения России от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.

Маргарита Головатенко