Новости происшествий

17:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти произошел взрыв

17:55, 19.12.2021

В Тольятти в одном из цехов АвтоВАЗа произошел взрыв, взорвался ацетиленовый баллон, сообщает «Интерфакс».

При происшествии никто не пострадал, разрушений нет, сообщил источник издания. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на завод не привлекались пожарные расчеты.

На производство АвтоВАЗа инцидент не повлияет, сообщили в пресс-службе компании.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем