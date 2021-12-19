На чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти произошел взрыв
В Тольятти в одном из цехов АвтоВАЗа произошел взрыв, взорвался ацетиленовый баллон, сообщает «Интерфакс».
При происшествии никто не пострадал, разрушений нет, сообщил источник издания. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на завод не привлекались пожарные расчеты.
На производство АвтоВАЗа инцидент не повлияет, сообщили в пресс-службе компании.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбщество Татарстан
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