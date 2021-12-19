На чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти произошел взрыв

В Тольятти в одном из цехов АвтоВАЗа произошел взрыв, взорвался ацетиленовый баллон, сообщает «Интерфакс».



При происшествии никто не пострадал, разрушений нет, сообщил источник издания. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на завод не привлекались пожарные расчеты.

На производство АвтоВАЗа инцидент не повлияет, сообщили в пресс-службе компании.

Маргарита Головатенко