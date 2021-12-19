Генсек НАТО отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния. По словам генсека альянса, подобная идея является для объединения шагом назад и неверным направлением.

В то же время Столтенберг выступил с инициативой обсудить с российским государством меры по укреплению доверия, контролю над вооружениями, обеспечению прозрачности учений и снижению напряженности, передает «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Вчера генерал НАТО Тод Уолтерс предложил альянсу увеличить численность войск в Болгарии и Румынии из-за увеличения объема российских войск вблизи границы с Украиной.

В последнее время все чаще всплывают мнения о том, что Россия якобы готовит нападение на украинское государство. Однако представители РФ, в том числе и сам президент Владимир Путин, неоднократно опровергали такие слухи.



Диана Жиленкова