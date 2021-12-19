Власти Татарстана продают автомобили BMW X5 и Audi A6

Фото: скриншот документа

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о проведении торгов по продаже транспортных средств. В частности, предлагается приобрести BMW X5 XDRIVE 50i 2010 года выпуска за 1 млн 24 тысячи рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 января 2022 года. Сами торги состоятся 19 января.

Также власти РТ объявили о продаже Audi A6 2012 года выпуска за 1 млн 32 тысячи рублей. Заявку на участие в аукционе можно подать до 25 января 2022 года. Торги пройдут 28 января.

Фото: скриншот документа

В этом месяце в РТ выставили на торги Рыбно-Слободскую продовольственную корпорацию за 135 миллионов рублей.

Диана Жиленкова