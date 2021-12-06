Рыбно-Слободскую продовольственную корпорацию выставили на торги за 135 миллионов

Коровники, зерно и КАМАЗ: что входит в 135 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», имущественный комплекс обанкроченного ООО «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» выставили на торги. Предприятие оценили в 135 миллионов рублей.

В единый лот вошли объекты, составляющие в совокупности имущественный комплекс «Рыбно-Слободской продовольственной корпорации». Среди них земельные участки, здания и сооружения, техника, транспорт и оборудование, корма и зерновые культуры.

Три земельных участка находятся в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района РТ — там же зарегистрирована компания. Площадь самого небольшого — 572 кв. метра. Самый крупный земельный участок занимает 94 205 «квадратов».

Среди прочих объектов недвижимости из выставленных на торги: административное здание, коровник площадью почти 900 «квадратов», водонапорная башня — все расположены в Новом Арыше, и машинотракторный парк в деревне Большой Атмас.

Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

С молотка уйдут и 45 сооружений: склады, зерносклады, подвал и гараж. Значительный объем в этом перечне занимают места содержания крупнорогатого скота — на торги выставлены коровники, телятники, здание для нетели и родильное отделение.

Большая часть имущественного комплекса приходится на технику, транспорт и оборудование — 149 наименований. Из них 101 находится в залоге АО «Рацин», зарегистрированного в Казани. Среди этой сотни пунктов можно найти разбрасыватель минеральных удобрений, доильные аппараты, молокопроводы, погрузчики, тракторные и самосвальные полуприцепы, сеялки, плуги, транспортеры и прочие объекты, которые пригодятся в ведении сельскохозяйственной работы и бизнеса.

В числе необремененных залогом техники, транспорта и оборудования холодильник, холодильная камера, грабли, культиватор, компрессоры, зернозагрузчик и сеялка зерна. Среди машин есть даже один КАМАЗ. С молотка уйдет и вентиляционное оборудование, и система видеонаблюдения.

Под залогом у АО «Рацин» оказались и корма «Рыбно-Слободской продовольственной корпорации». В списке пять наименований — солома, сено, сенаж, силос и концентрат минеральный «Галит». В общей сложности 41 223 центнера.

Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Зерновые культуры весом 1582 т тоже обременены — они, как и корма, находятся под залогом АО «Рацин». Речь идет о семенах ячменя «Раушан» и «Деспина» и озимой ржи, и непосредственно о запасах яровой пшеницы, озимой пшеницы, овса и гороха. Кроме того, в списке зерносмесь на фураж и фуражное зерно.



Торги назначены на 21 января 2022 года. При желании потенциальные покупатели могут ознакомиться с имущественным комплексом до их проведения.

Компания признана банкротом в 2021-м

«Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» зарегистрирована в татарстанском селе Новый Арыш с марта 2007 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основными видами деятельности компании указано выращивание зерновых культур и смешанное сельское хозяйство.

Бенефициаром «Рыбно-Слободской продовольственной корпорации» указан Айнур Мифтахов, который также владеет и руководит ООО «Управляющая компания «Аэм Трейд». Ему принадлежит 100% в уставном капитале компании.



На сегодняшний день «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» находится в стадии банкротства. С заявлением о признании компании таковой в январе 2021-го обратились ООО «Агрофирма «Игенче» и ФГБУ «Центр агрохимической службы «Татарский». Правопреемником в качестве заявителя суд определил ООО «СитиПласт», которое и выступило в суде в роли истца.

Фото rsloboda-rt.ru

«СитиПласт» в Арбитражном суде РТ выступило с просьбой признать банкротом «Рыбно-Слободскую продовольственную корпорацию» и ввести в отношении нее процедуру наблюдения, так как компания в течении трех месяцев не исполнила свои обязательства. В итоге образовался долг в размере более 707 тысяч рублей. Кроме того с должника через суд «СитиПласт» решила взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами — почти 50 тысяч рублей. В итоге в мае Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Временный управляющий Николай Батаев, проанализировав финансовое состояния должника, пришел к выводу, что восстановить платежеспособность компании невозможно, и попросил признать ее банкротом. Суд, установив отсутствие оснований для оставления заявления без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу, признал в июле 2021-го «Рыбно-Слободскую продовольственную корпорацию» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство сроком до 26 января 2022 года.

На момент вынесения решения о признании компании банкротом в реестр требований кредиторов должника на основании судебных актов были включены требования кредиторов на общую сумму свыше 8,7 миллионов рублей. Суд указал, что «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» допустила просрочку исполнения обязательств перед своими кредиторами.

«Реальному времени» не удалось связаться с конкурсным управляющим «Рыбно-Слободской продовольственной корпорации» и получить комментарий.

Фото: Максим Платонов

Выручка компании превышала 100 миллионов последние пять лет

По данным системы «СПАРК — Интерфакс», чистые активы компании в минусе с 2016 года. В прошлом голу они приняли отрицательное значение почти на 140 миллионов рублей. Вместе с с чистыми активами в минусе в последние два года и денежный поток — в допандемийный 2019-й — минус 577 тысяч рублей, в 2020-м — минус 47 тысяч рублей.

При этом дела с выручкой у «Рыбно-Слободской продовольственной корпорации» обстояли весьма позитивно — на протяжении пяти лет она стабильно превышала 100 миллионов рублей. За пандемийный 2020 год компания зарегистрировала выручку от продаж в почти 112 миллионов рублей.

Кроме того в прошлом году «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» после трех неудачных лет смогла выйти в плюс по чистой прибыли. Она составила чуть более одного миллиона рублей. В 2019-м чистая прибыль компании была в минусе на 9,6 миллионов, в 2018-м — на 18 миллионов, в 2017-м — на почти 5 миллионов.

В 2020-м году «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» зарегистрировала доход в размере более 126 миллионов рублей. Впрочем, это не самая большая сумма для компании за последние годы. В 2018-м доходы оценивались в 133 миллиона рублей. Наименьший доход за минувшие годы «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» зарегистрировала в допандемийный 2019-й — он составлял 116 миллионов.

В пандемийный 2020-й компания слегка урезала свои расходы — 125 миллионов против 126 миллионов рублей в 2019 году. Больше всего за последние годы «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация» потратилась в 2018 году — расходы составили более 150 миллионов рублей.

Татьяна Демина