Власти Молдавии опровергли планы объявления посла России персоной нон грата

Администрация президента Молдавии опровергла заявление о планах объявить посла России персоной нон грата, сообщает «РИА Новости».



Пресс-секретарь президента страны Сорина Штефырцэ пояснила, что позиция председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Иона Гузуна по этому вопросу — личная и не имеет отношения к позиции администрации президента.



Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья. Власти Молдавии заранее объявляли, что не признают выборы в Приднестровье законными.

Маргарита Головатенко