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Власти Молдавии опровергли планы объявления посла России персоной нон грата

16:04, 18.12.2021
Власти Молдавии опровергли планы объявления посла России персоной нон грата
Фото: wikipedia.org

Администрация президента Молдавии опровергла заявление о планах объявить посла России персоной нон грата, сообщает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента страны Сорина Штефырцэ пояснила, что позиция председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Иона Гузуна по этому вопросу — личная и не имеет отношения к позиции администрации президента.

Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья. Власти Молдавии заранее объявляли, что не признают выборы в Приднестровье законными.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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