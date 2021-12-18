В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

В Молдавии предложили объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья, с таким призываем выступил председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун.



«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — написал Гузун в Facebook.

Инаугурация лидера Приднестровья прошла 17 декабря. Центризбирком объявил о победе Вадима Красносельского, которого избрали на второй срок, сообщает «РИА Новости».

15 декабря Германия объявила двух российских послов в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии. Из-за этого посольство России в Берлине выразило протест германскому МИД.

Маргарита Головатенко