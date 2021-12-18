Психолог из Казани рассказала, как подготовить маленького ребенка к встрече с Дедом Морозом

Чтобы маленький ребенок не испугался Деда Мороза, родители должны подготовить его к визиту «новогоднего волшебника» или к встрече с ним на елке. Татьяна Сенюхина, медицинский психолог ДРКБ, в интервью «Реальному времени» дала советы для родителей, как это сделать.

Во-первых, надо иметь в виду индивидуальные особенности развития ребенка. Если он общительный, не боится чужих взрослых, легко остается в детском саду — скорее всего, испуга при встрече с Дедом Морозом не будет. Но если малыш сложнее идет на контакт и часто устает, то нужна отдельная подготовка.

Во-вторых, надо рассказать ребенку, кто такой Дед Мороз, и сделать акцент на том, что он добрый, несет добро и дарит чудеса. Заранее почитайте книги о нем, посмотрите мультфильмы, где он фигурирует.

В-третьих, если Дед Мороз придет домой, с ним надо заранее договориться, чтобы он не появлялся в доме сразу с громкими возгласами — ребенок может испугаться шума и автоматически запечатлеть в голове образ нападающего на него взрослого.

В-четвертых, если Дедушка Мороз уже пришел, а ребенок явно боится, возьмите малыша на руки, обнимите и вместе подойдите к «волшебнику», протяните ему руку. Таким образом ребенок увидит ваши действия, а сам будет находиться в безопасном пространстве, в котором можно взаимодействовать. Нельзя сразу заставлять его обнимать Деда Мороза, просить рассказывать стихи и т.д.

Напомним, на днях в Казань приезжал поезд Деда Мороза из Великого Устюга в рамках «турне» по 36 российским городам. Для детей была подготовлена игровая развлекательная программа, зимний волшебник пробыл в Казани целый день.

Людмила Губаева