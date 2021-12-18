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TikTok откроет доставку еды, приготовленной по рецептам из соцсети

04:23, 18.12.2021
TikTok откроет доставку еды, приготовленной по рецептам из соцсети
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Социальная сеть TikTok начала сотрудничество с компанией Virtual Dining Concepts для создания в США сети ресторанов, которые будут работать исключительно на доставку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление соцсети.

Ожидается, что меню ресторанов будет обновляться четыре раза в год и включать в себя блюда, рецепты которых чаще всего просматривают пользователи соцсети. На момент запуска клиенты смогут заказать запеченную пасту с сыром фета — самое популярное блюдо по запросам Google за 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рестораны TikTok Kitchen хотят запустить в марте 2022 года. На момент запуска откроется 300 ресторанов, к концу года в США планируется запустить больше 1 000 точек. Прибыль с проекта направят на поддержку кулинарных талантов среди пользователей соцсети.

В марте этого года стало известно, что социальная сеть Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, которая позволит компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис. Аккаунты, у которых появится эта функция, смогут отмечать в публикациях товары и указывать информацию о них: цену, размеры.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоБизнесУслуги

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