Instagram представит функцию продажи товаров через публикации

Социальная сеть Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, которая позволит компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис. Об этом пишет «Медуза».

Аккаунты, у которых появится эта функция, смогут отмечать в публикациях товары и указывать информацию о них: цену, размеры. Пользователю остается перейти на сайт продавца и совершить покупку или же сохранить товар в закладках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сначала нововведение случайным образом появится у небольшого количества российских бизнес-аккаунтов. В ближайшие месяцы Shopping станет доступен остальным. Вместе с этой функцией аккаунты получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создать витрину товаров и показывать ее в профиле в Instagram или Facebook.

Исследование ранее показало, что по итогам IV квартала 2020 года спрос на SMM-продвижение в Казани вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Что касается предложения услуг по раскрутке, то тут спрос вырос на целых 156%. Эксперты объясняют это тем, что компании в поисках заработка осваивают каналы привлечения клиентов в интернете, а обычные пользователи зарабатывают на своих навыках ведения страниц в соцсетях. Самой популярной социальной сетью остается Instagram — на него приходится более 70% спроса, в Казани эта доля равняется 74%

