Велимир Перасович — о матче с «Жальгирисом»: «Был обеспокоен за эмоциональное состояние моей команды»
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итог матча с литовским «Жальгирисом» (66:52) в рамках 16 тура Евролиги. После этой победы казанский клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Однако хорватский специалист заявил, что этот промежуточный этап не стоит рассматривать как достижение, поскольку впереди еще половина сезона.
— После поездки в Москву я был обеспокоен нашим эмоциональном состоянием мы добыли историческую победу и я переживал, насколько она может повлиять на сегодняшнюю игру моей команды, — признавался на послематчевой пресс-конференции наставник УНИКСа Велимир Перасович.
Также он прокомментировал неудачное начало встречи с литовцами, отметив, что его команде не хватало агрессии.
— Игра для нас складывалась непросто, мы не проявили необходимую агрессию. набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных.
Во второй половине мы добавили в агрессии. В третьей десятиминутке уже отыграли на порядок лучше. А в начале четвертой четверти нам удалось переломить ход матча, — продолжал для журналистов после игры Перасович.
Впереди у УНИКСа выезд в Барселону, где казанская команда сыграет с местным одноименным клубом 22 декабря. «Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Евролиги.
Справка
УНИКС (Россия) — Жальгирис (Литва) — 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)
17 декабря
«Баскет-холл»
УНИКС: Хезоня (20), Браун (9 + 10 передач), Браун (5), Брэнтли (2), Узинский (0) — старт; Кэнан (11), Джекири (11 + 9 подборов), Мэйо (5), Списсу (3), Зайцев (0), Воронцевич (0), Клименко (0).
Жальгирис: Стрелниекс (9), Улановас (7), Нибо (7 + 7 подборов), Калниетис (5), Гиффи (5) — старт; Блажевич (9), Кавано (8), Т. Уэбстер (3 + 6 передач), Лекавичюс (0), Милакнис (0), З. Драгич (0).
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