Велимир Перасович — о матче с «Жальгирисом»: «Был обеспокоен за эмоциональное состояние моей команды»

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итог матча с литовским «Жальгирисом» (66:52) в рамках 16 тура Евролиги. После этой победы казанский клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Однако хорватский специалист заявил, что этот промежуточный этап не стоит рассматривать как достижение, поскольку впереди еще половина сезона.

— После поездки в Москву я был обеспокоен нашим эмоциональном состоянием мы добыли историческую победу и я переживал, насколько она может повлиять на сегодняшнюю игру моей команды, — признавался на послематчевой пресс-конференции наставник УНИКСа Велимир Перасович.

Также он прокомментировал неудачное начало встречи с литовцами, отметив, что его команде не хватало агрессии.

— Игра для нас складывалась непросто, мы не проявили необходимую агрессию. набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных.

Во второй половине мы добавили в агрессии. В третьей десятиминутке уже отыграли на порядок лучше. А в начале четвертой четверти нам удалось переломить ход матча, — продолжал для журналистов после игры Перасович.

Впереди у УНИКСа выезд в Барселону, где казанская команда сыграет с местным одноименным клубом 22 декабря. «Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Евролиги.