Новости общества

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Татарстане

13:43, 17.12.2021
Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Синоптики в Татарстане предупредили о тумане и гололеде. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра республики.

«Ночью и днем 18 декабря 2021 г. местами на территории Республики Татарстан ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь в Казани. Ожидается, что днем 31 декабря температура воздуха могут опуститься до -13 градусов, а днем 1 января — минус 12.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также