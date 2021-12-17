Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Татарстане
Синоптики в Татарстане предупредили о тумане и гололеде. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра республики.
«Ночью и днем 18 декабря 2021 г. местами на территории Республики Татарстан ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь в Казани. Ожидается, что днем 31 декабря температура воздуха могут опуститься до -13 градусов, а днем 1 января — минус 12.
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