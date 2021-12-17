Мобильное приложение Ак Барс Онлайн поднялось на вторую строчку рейтинга Markswebb

Мобильное приложение Ак Барс Банка заняло второе место в российском рейтинге агентства Markswebb в номинации Daily Banking для iOS и Android.



В исследовании эффективности мобильных приложений для частных лиц Mobile Banking Rank 2021 эксперты Markswebb оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач.

Эксперты отметили, что Ак Барс Банк улучшил отображение условий по всем банковским продуктам, добавил удобную функцию сбора средств, сквозной поиск и автонакопления. Также в числе плюсов мобильного приложения Ак Барс Онлайн — контроль условий обслуживания и прозрачная информация о комиссиях по платежам.

Всего аналитики Markswebb изучили 26 мобильных приложений российских банков для iOS и Android.

«Уже несколько лет Ак Барс Банк остается в лидерах рейтинга Markswebb в части удовлетворения ежедневных запросов клиентов — в этом году мы поднялись на вторую строчку. Мы рады, что наши усилия в очередной раз получили высокую оценку профессионального сообщества, планируем дальше развивать наше мобильное приложение и укреплять позиции в будущем», — отметил заместитель председателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов.

В приложении Ак Барс Онлайн всегда есть доступ практически ко всем видам банковских услуг, в том числе по управлению счетами, оформлению и погашению кредитов, открытию и пролонгации вкладов, конвертации валют, платежам и переводам. С помощью мобильного приложения клиенты банка могут совершать привычные для них операции не выходя из дома.

За год количество активных пользователей мобильного приложения Ак Барс Онлайн выросло на 22%. При этом проникновение активных пользователей, совершающих платежи, переводы и иные финансовые операции, увеличилось до 71%.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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