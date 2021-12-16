Новости общества

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На переправе Казань — Верхний Услон курсирует судно на воздушной подушке

14:01, 16.12.2021
На переправе Казань — Верхний Услон курсирует судно на воздушной подушке
Фото: kzn.ru

На переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино в Казани — Верхний Услон с этого дня курсирует судно на воздушной подушке. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Утром и вечером судно перевозит пассажиров с интервалом 30 минут, с 10.00 до 15.00 — каждый час.

Самый ранний рейс из Старого Аракчино назначен на 5.50. Последний рейс оправляется в 19.30. Из Верхнего Услона первый рейс уходит в 6.00, последний — в 19.40.

В ноябре на зиму закрылась паромная переправа Казань — Верхний Услон.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также