Сегодня на зиму закрылась паромная переправа Казань — Верхний Услон

Паромная переправа Казань-Верхний Услон закрылась сегодня за зимний сезон. Об этом сообщалось в соцсетях организации.

Переправа закрылась раньше срока в связи с погодными условиями. Изначально ее работа планировалась до 30 ноября 2021 года.

Переправа расположена в Новом Аракчино. В этом году она работала, начиная с 21 апреля, с 6.00 до 22.00.

Фото: valera-1458.livejournal.com

Недавно власти Казани утвердили состав комиссии по приему в эксплуатацию ледовой переправы на участке от жилого массива Старое Аракчино до Верхнеуслонского района. Комиссии будет необходимо осуществлять взаимодействие с ГУ МЧС по Татарстану по вопросам приема в эксплуатацию и организации безопасной эксплуатации переправы.





Дарья Акимова