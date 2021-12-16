Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении возможностей для отцов оформить маткапитал

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении законопроект правительства, который предусматривает расширение оснований для получения маткапитала для отцов.

Согласно документу в пояснительной записке к законопроекту, право получить маткапитал имеют отцы, в одиночку воспитывающие двух и более детей, в случае смерти матери, которая не являлась гражданкой России. Право также предлагается распространить на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Также проект предусматривает возможность получения перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти отца, воспитывающего двух и более детей, пишет ТАСС.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации маткапитала по фактической инфляции.

Ольга Шагиева