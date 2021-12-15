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Школы Казани смогут получить грант на развитие инклюзивного образования

22:42, 15.12.2021
Школы Казани смогут получить грант на развитие инклюзивного образования
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанские школы смогут получить грант на развитие инклюзивного образования. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Общеобразовательные организации города смогут закупить все необходимое для обучения детей с особенностями здоровья: учебники, оборудование и другое. Сейчас более 1 700 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со сверстниками учатся в школах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сейчас по инклюзивной системе работают 45 школ города, в них обучаются дети с нарушением интеллекта, речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов. В школах №1, №86 и №97 открыли ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра.

В прошлом году в казанских школах №25, №81, №136 открылись классы для детей с задержкой психического развития, а в школах №71 и №111 начали работу ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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