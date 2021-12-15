Школы Казани смогут получить грант на развитие инклюзивного образования

Казанские школы смогут получить грант на развитие инклюзивного образования. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Общеобразовательные организации города смогут закупить все необходимое для обучения детей с особенностями здоровья: учебники, оборудование и другое. Сейчас более 1 700 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со сверстниками учатся в школах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сейчас по инклюзивной системе работают 45 школ города, в них обучаются дети с нарушением интеллекта, речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов. В школах №1, №86 и №97 открыли ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра.

В прошлом году в казанских школах №25, №81, №136 открылись классы для детей с задержкой психического развития, а в школах №71 и №111 начали работу ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра.



Татьяна Леухина