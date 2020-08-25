В Казани в новом учебном году откроются классы для детей с ограниченными возможностями здоровья

С 1 сентября в казанских школах №25, 81, 136 откроются классы для детей с задержкой психического развития, а в школах №71 и №111 откроются ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра.

Также 1 сентября в казанском детском саду №109 планируется открыть центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в столице Татарстана развивается система инклюзивного образования. Такая форма обучения есть в 39 базовых школах и 26 детских садах.

Кроме того, поддержку таким детям и родителям оказывает психолого-педагогический центр «Ресурс» и консультационные пункты в дошкольных учреждениях №213, 221, 286, 383, передает мэрия Казани.

В начале августа власти города сообщили об открытии детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья в конце 2020 года.