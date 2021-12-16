В Казани стартует процесс над ОПС лжериелторов

Фото: скриншот видео МВД

1000 томов, 25 обвиняемых и потерпевшие из 67 регионов России. Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечены предварительные слушания по уголовному делу об аферах со сдачей в аренду благоустроенных квартир от Калининграда до Камчатки.



Как выяснило «Реальное время», организатором преступного сообщества лжериелторов в полиции считают казанского предпринимателя Марса Кашапова. Он находится под стражей уже два года, но обвинение не признает. Обвинение в причастности к ОПС предъявлено еще 13 жителям Татарстана.

Уголовные дела по заявлениям обманутых возбуждались в нескольких регионах страны, но в итоге были соединены в одно производство и переданы следователям МВД Чувашии.

После утверждения обвинения дело поступило в районный суд Чебоксар, но там посчитали, что поскольку финальная часть по 92 из 174 инкриминируемых подсудимым эпизодов преступлений — с перечислением средств клиентов на счета происходила в центре Казани, то и рассматривать дело должен Вахитовский суд столицы Татарстана.

О спецоперации силовиков в Татарстане, Башкирии, Чувашии и деталях афер с наемными менеджерами и подставными хозяйками квартир — в материале «Реального времени».

