В ГУ МЧС РФ по Татарстану назвали основные причины пожаров в новогодние праздники

В период новогодних праздников происходит на 20% больше пожаров, чем в обычные дни. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

В период с 30 декабря 2020 года до 10 января 2021 года в республике произошло 169 пожаров. На них погибли 14 человек, еще 11 были травмированы. По вине нетрезвых лиц в новогодние праздники произошло 14 пожаров, на которых погибли 10 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основные причины пожаров в эти дни: неосторожное обращение с огнем, чаще всего курение в нетрезвом состоянии; неправильное устройство отопительных печей и дымоходов; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования; нарушение правил эксплуатации транспортных средств; поджог, сообщается на сайте мэрии Казани.

Также в период новогодних праздников в этом году зафиксировали семь фактов неправильного использования пиротехнических изделий. В результате произошло три пожара, травмы получили двое взрослых и трое детей.

Сейчас в Татарстане создали 700 площадок для запуска пиротехнических изделий. Штрафы за неправильное использование пиротехники увеличиваются в два раза.



Татьяна Леухина