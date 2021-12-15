Матвиенко: министр просвещения пытался надавить на Совфед, чтобы принять закон с ошибкой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что доложит Кабмину о попытках министра просвещения РФ Сергея Кравцова надавить на совет с целью принятия закона с ошибкой. Речь идет о законе об использовании верифицированных онлайн-платформ и учебников.

Как отметила Матвиенко, в случае допущения ошибки Совфед должен действовать строго в правовом поле. Однако вместо того чтобы исправить ее, министр просвещения применил «слабые» рычаги давления на совет для принятия закона с ошибкой, сообщает ТАСС.

Фото: council.gov.ru

Сегодня Совет Федерации отклонил закон, который регламентирует участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования и обязывает использовать при онлайн-обучении ресурсы, прошедшие государственную верификацию. Причиной отклонения стала попавшая в текст техническая ошибка.



Диана Жиленкова