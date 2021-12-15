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В 2021 году в Татарстане увеличилось число пожаров

14:14, 15.12.2021
В 2021 году в Татарстане увеличилось число пожаров
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году в Татарстане на 4% выросло количество пожаров. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Максим Трущин.

Всего в этом году зафиксировано 5,9 тысячи пожаров.

Выросло и количество жертв. В этом году в республике на пожарах погибли 164 человека — на 15 человек больше, чем в 2020-м. Еще 197 человек пострадали.

Среди погибших шестеро детей. Еще 32 ребенка получили травмы разной степени тяжести, пишет «Коммерсант».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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